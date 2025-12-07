ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ: ಪೆÇ್ರ.ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್

ಸಂಜೆವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್
ಮೈಸೂರು: ಡಿ.07:- ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಪೆÇ್ರ.ಪ್ರಸನ್ನ ಕೆರೆಗೋಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.
ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 69ನೇ ನೇ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿದವರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಮೂಲಕ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹಲೋ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ತೀರ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರು ಕೂಡ ಅವರ ಚಿಂತನಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಭರಿತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕುಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ 1957ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಚುರುಕಾದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರು ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ‘ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಭಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಪಕ್ಕಕೆ ಇಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಅಪಾರ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಹೊರ ತರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ, ತಾವು ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ದಲಿತ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ಭೂಮಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಮಹಾ ಚೇತನ ಎಂದು ನುಡಿದರು. 10 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮೇಲಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಬಿ.ಜೆ.ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತವದಂತ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಾದ ನಾವು ಡಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿಯ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟುವ ದೊಡ್ಡ ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಸೈಧ್ಯಾಂತಿಕ ಗಟ್ಟಿತನವಿಲ್ಲದ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಗೆಲುವು ದೇಶವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಸಹನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಶಾಂತಿಯೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಮೂರ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್ಸಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್, ಸಿದ್ದರಾಜು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಡತಲೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಗಿರೀಶ್ ಪಿ.ತೊರೆಮಾವು, ಈಶ್ವರ್ ಎಕ್ಕಡಿ, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಮೋದಮಣಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸುರೇಶ್ ಪಾಳ್ಯ, ಶಿವಶಂಕರಮೂರ್ತಿ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಮಹೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಶಾಮ. ಯೋಗೇಶ್, ಎಂ.ಕೆ.ಅಶೋಕ್ , ಮುರುಡೇಶ್, ರಾಮು, ಮೋಹನ್, ಸುಶೀಲಾ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.