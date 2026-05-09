ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಏರಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ,ಮೇ.9-ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಐದು ವಹಿವಾಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 1.25 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮಧ್ಯೆ, ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಏರಿಳಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು 71 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿವೆ.
ಈ ತಿಂಗಳು, ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 1.33 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನದಂದು, ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 94.84 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮೇ 8 ರಂದು ಅದು 93.51 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 1.40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಐ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು 71 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 93.51 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯದ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ದೇಶೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳು ರೂಪಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.