ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಖಮೇನಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಟೆಹ್ರಾನ್, ಜ.10 : ಇರಾನ್ ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀಕ್ಷ್ಣ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಜಗತ್ತನ್ನು ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ “ಹುಬ್ರಿಸ್” ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನಾಯಕರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವನತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ಈ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗಳ ತೀವ್ರ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ, ಇರಾನ್ ನ ಗಡಿಪಾರಾದ ರಾಜಕುಮಾರ ರೇಜಾ ಪಹ್ಲವಿ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ತುರ್ತು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಪೆÇೀಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಖಮೇನಿ, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರಂಕುಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು “ದುರಹಂಕಾರಿ ಆಡಳಿತಗಾರರು” ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ, ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅತಿರೇಕದ ಸಾಕಾರಕಾರಗಳೆಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರು. ಇರಾನ್ ನಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 62 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
“ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಫರೋನ್, ನಿಮ್ರೋಡ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೇಜಾ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಇತರ ಆಡಳಿತಗಾರರು ತಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪತನವನ್ನು ನೋಡಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆತನೂ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ” ಎಂದು ಖಮೇನಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.