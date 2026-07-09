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ಜೋಡಿ ನಾಗರ ಕಚ್ಚಿ ಮಹಿಳೆ ಬಲಿ, ಜನರ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿ ನಾಗರಹಾವುಗಳು ಬಲಿ.ಶಾಸಕರು ಭೇಟಿ  ಸಾಂತ್ವನ.

By
Sanjevani_Newsroom
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ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ. ಜು. 9 :- ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕಲು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸೊಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಜೋಡಿ ನಾಗರಹಾವುಗಳು  ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವಳು ಬಲಿಯಾದರೆ ಮಹಿಳೆ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಜೋಡಿ ನಾಗರಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಜನರು ಬಡಿದು ಸಾಯಿಸಿ ಬಲಿತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜರುಗಿದೆ.

ಹೌದು ಇಂತ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜರುಗಿದೆ. ಕೆ ಓಬಮ್ಮ (53) ಜೋಡಿ ಹಾವುಗಳ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯು ತಮ್ಮ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕಲೆಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಣವಿಯಲ್ಲಿನ ಸೊಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಜೋಡಿ ನಾಗರಹಾವುಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ಬಲಗೈ ರಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಒಬಕ್ಕಳನ್ನು ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರುವಾಗ ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಗಾಬರಿ ಕಂಡ ತಮ್ಮ  ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋಗಿದ್ದ  ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾವಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದು  ಕೇಳಲಾಗಿ ಹಾವು ಕಡಿದ ವಿಚಾರ ಅವಳ ಸಂಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂದಿಗಳನ್ನು ಮೊರಬ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತಾದರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-40ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಿಳೆ  ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಶಾಸಕ ಡಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೇಟಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ : ಹಾವುಗಳ ಕಚ್ಚಿ ಮಹಿಳೆ  ಮೃತಪಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಶಾಸಕ ಡಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶವಗಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಶವ ನೋಡಿ ಮೃತಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೌಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮುಖಂಡರು, ಸಂಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

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