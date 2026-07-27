ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗೆ ೧೦ ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರು

ಪುತ್ತೂರು; ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರೂ.೧೦ ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳುಬಾಷೆ, ತುಳುಲಿಪಿ ಹಾಗೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಂವರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ೩ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ-೨೦೨೬ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಾಲಿನ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ-೨೦೨೬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಯವರು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಳುನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆಯಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ೧೦ ಲಕ್ಷವನ್ನು ಮಂಜೂರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ- ಅಶೋಕ್ ರೈ, ಶಾಸಕರು, ಪುತ್ತೂರು