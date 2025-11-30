ಜೆಪಿಪಿಎಂ ನಾಯಕರ ಬಂಧನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ನ.30: ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜೆಪಿಪಿಎಂ ನಾಯಕರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಐಕೆಕೆಎಂಎಸ್ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರಳ್ಳಿ ರಾಜ ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿ,
‘ಜಿಂದಾಲ್ ಪೋಸ್ಕೊ ವಿರೋಧಿ ಮಂಚ್’ ಜೆಪಿಪಿಎಂ ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆನುಧರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಲ್ವರು ನಾಯಕರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪನಿಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಡಜನರ ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒರಿಸ್ಸಾ ಸರ್ಕಾರವು ಕಬಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬಡಜನರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನದ ವಿರುದ್ಧ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಕಿಯೋಂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನ ಆದಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ಬಡಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರಚಂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಹೋರಾಟವು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ನಾಲ್ವರು ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಎದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರನ್ನು ಘೇರಾವ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೋಯಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ಇಂತಹ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಐಕೆಕೆಎಂಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ. ಕೂಡಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಈ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ್ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರಾದ ರುದ್ರಯ್ಯ, ಹೊನ್ನೂರಸ್ವಾಮಿ, ವಿಜಯ್, ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಇತರರು ಇದ್ದರು.