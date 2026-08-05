ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ  ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಂದ ಸಮರ್ಥ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಆ.05: ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವಕರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾ, JSW ಫೌಂಡೇಶನ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 4, 2026 ರಂದು ತೋರಣಗಲ್ಲು ಓಪಿಜೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು
ಇಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಪೆದ್ದಣ್ಣ ಬೀದಲ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು JSW ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. JSW ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ವಿವಿಧ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರನ್ನು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಕಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಉದ್ಯಮ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದರು.
ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಭಾರತಿ ಪಳನಿಸಾಮಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು JSW ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿಜಾಯಾನಗರರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ತರಬೇತಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒದಗಿಸಲಾದ ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಸಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವಕರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 45 ದಿನಗಳ ಮೇಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಪೇಬಲ್ (ಎಂಐಸಿ) ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ತರಬೇತಿ ಭಾಗಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಉದ್ಯಮ-ಆಧಾರಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ನಿರಂತರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತು.
45 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಂI)ಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದರು, ಉದ್ಯಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಘಟಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಪಿಸಿಬಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಏಕೀಕರಣ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದೋಷನಿವಾರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಜೋಡಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ತರಬೇತಿ ಮಾದರಿಯೂ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ, ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರಗಳು, ದೃಶ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ದಾಸ್ತಾನು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ, ಸಂಘಟಿತ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಂI ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವರು, ಅವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಂI ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟು 35 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇಂದು ಪಡೆದಿರುವರು. ಅವರಲ್ಲಿ, 14 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಶೋರೂಮ್, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೋರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹14,000 ಮಾಸಿಕ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಜಿ, ಹೆಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಹೈ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ರವಿ ತಲ್ವಾರ್, ಯೋಜನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.