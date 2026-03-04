ಜಿ ರಾಮ್ ಜೀ ನರೇಗಾ ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸಿರುಗುಪ್ಪ, ಮಾ.04: ತಾಲೂಕಿನ ಆಗಸನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ (ನರೇಗಾ) ಜನಜಾಗೃತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಜಗನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಷಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆಯವರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಎಸ್ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ನಾಯ್ಡು, ಮಾಜಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಬಿಜೆಪಿ ತಾ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಬ್ರಾಂಪುರ್ ವೀರನಗೌಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಂ ಆರ್ ಗೌಡ, ಮೆಕೇಲಿ ವೀರೇಶ್, ಧರಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಶೇಖರ ಗೌಡ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ರಾಮನಾಯಕ್, ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ, ಪಂಪ ರೆಡ್ಡಿ, ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ, ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಫಿಡ್ಡಯ್ಯ, ಕೋಮಾರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದರು.

