ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂರು ಅನಾಹುತ ಪ್ರಕರಣ-೨೫ ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ

ಪುತ್ತೂರು; ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಅನಾಹುತಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮೂರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಯುವತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ೨೫ ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶನಿವಾರ ಶಾಸಕರ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿಯ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗೃಹಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯದ ಮುರುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ವಸಂತ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಆದೇಶಪತ್ರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಬಳಿಕ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಸುಳ್ಯದ ಮುರುಳ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಎಂಬವರ ಎರಡು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ರೂ.೧೦ ಲಕ್ಷ, ಪೆರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಬಸ್ಗೆ ಮರಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪೆರ್ನೆಯ ನೆಕ್ಕರೆ ಚಿರನ್ವಿ ಎಂಬ ಪುಟಾಣಿಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.೫ ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಸಿರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಕಕ್ಯಪದವು ಯುವತಿ ಲಾವಣ್ಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರೂ.೧೦ ಲಕ್ಷದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಲಾವಣ್ಯ ಸಹೋದರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ
ಮೈತಪಟ್ಟ ಚಿರನ್ವಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಹಾರದ ಆದೇಶಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಶಾಸಕರು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಸಾಂತ್ವಾನ ಹೇಳಿದರು. ಹತ್ಯೆ ಗೀಡಾದ ಯುವತಿ ಕಕ್ಯಪದವು ಉಳಿಕೊಡಂಗೆಯ ಲಾವಣ್ಯ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಹಾರದ ಆದೇಶಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ಲಾವಣ್ಯ ಅವರ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯಿಲದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಸುಳ್ಯದ ಮುರುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬಂದು ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಲಾವಣ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಮಾನಾಥ ರೈ ಅವರೂ ಸಿಎಂ ಜತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ನಾನೂ ಕೂಡಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ೧೦ ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಚಿರನ್ವಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಡಿಯಲ್ಲಿ ೫ ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಾಲಾಬಸ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಪಾಜೆಯ ನಿಶಾನ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬರಲಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮಾನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ನೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ, ಯು.ಟಿ.ತೌಸೀಫ್, ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ರಾಜಾರಾಮ್ ಕೆ.ಬಿ., ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬದಿನಾರು, ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ವಿಟ್ಲ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರವಿ, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮನೋಹರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಪುತ್ತೂರು; ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಅನಾಹುತಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮೂರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಯುವತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ೨೫ ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ತಿಳಿಸಿದರು.