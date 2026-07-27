ಜಿಲ್ಲಾ ಜೇನು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಿಂದ ಹನಿಬೈಟ್-ಹನಿಪೆಪ್ಪರ್ ಬೈಟ್ ಚಾಕಲೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ

ಪುತ್ತೂರು: ಜೇನು ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಘ ಜೇನಿನ ಹನಿಬೈಟ್ ಚಾಕಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಹನಿಪೆಪ್ಪರ್ ಬೈಟ್ ಚಾಕಲೇಟ್ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದ ಜತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಚಾಕಲೇಟ್ಮತ್ತು ಹನಿ ಸೋಪು, ಜೇನಿನ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ದಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೇನು ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರ ಕೋಲ್ಚಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ..ಕ ಜೇನು ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಜೇನಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಾಹನವೊಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೇನು ಬೆಳೆಗಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜೇನಿನ ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದ ಅವರು ೨೦೨೫-೨೬ರಲ್ಲಿ ರೂ.೩.೧೯ ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಂಘ ಮಾಡಿದೆ. ೧.೦೯ ಕೆಜಿ ಜೇನು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ.೧.೧೭ ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಂಘದ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ರೂ.೩೭.೮೩ ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದು, ರೂ.೨೦.೯೨ ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ.೨೨ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕೆಜಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ರೂ.೧೧ ಮೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಡಾ. ಟಿ.ಜೆ ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಲ್. ಇವರು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಲ್ಪೆಗುತ್ತು, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜಿ.ಪಿ ಶ್ಯಾಮ ಭಟ್, ಜನಾರ್ಧನ ಚೂಂತಾರು, ಡಿ. ತನಿಯಪ್ಪ, ಶ್ರೀಶ ಕೊಡವೂರು, ಇಂದಿರಾ ಕೆ., ಹರೀಶ್ ಕೋಡ್ಲ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೆಗ್ಡೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಟ್ ಎಂ. ಶಿವಾನಂದ, ಮನಮೋಹನ ಎ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ ಕೆ, ಶಂಕರ್ ಪೆರಾಜೆ, ಸರಸ್ವತಿ ವೈ ಪಿ., ಸುಶೀಲ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಯಾನಂದ ಜಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಪುತ್ತೂರು: ಜೇನು ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಘ ಜೇನಿನ ಹನಿಬೈಟ್ ಚಾಕಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಹನಿಪೆಪ್ಪರ್ ಬೈಟ್ ಚಾಕಲೇಟ್ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದ ಜತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಚಾಕಲೇಟ್ಮತ್ತು ಹನಿ ಸೋಪು, ಜೇನಿನ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ದಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೇನು ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರ ಕೋಲ್ಚಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.