ಸಂಜೆವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್
ಮೈಸೂರು: ಸೆ.22:- ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಾಣಿಗ ಜನಾಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಜಾತಿಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳುವ 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲಬಾಂಧವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಗಾಣಿಗ ಮತ್ತು ಉಪಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಶಿವಜ್ಯೋತಿಪಣ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯ ತಾವು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂಗಡ ಗಳಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಾಗದ ರೀತಿ ಉಪಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ಪಣ ಎಂದೇ ನಮೂದಿಸಿ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನಿಜವಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಶ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಾಗಬಾರದೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.