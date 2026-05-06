ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಜ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ

ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಜ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಹಜ್ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಹಜ್ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯಾತ್ರಿಕರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇಸ್ಲಾಂನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರುವ ಹಜ್ ತ್ಯಾಗ, ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಮೌಲಾನಾ ರಶೀದ್ ಅಹಮದ್ ಉಮರಿ ನದ್ವಿ ಮತ್ತು ಶೇಖ್ ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಹಜ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಂದೇಶ ಎರಡನ್ನೂ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಮೌಲಾನಾ ರಶೀದ್ ಅಹಮದ್ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು, ಆದರೆ ಶೇಖ್ ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹಫೀಜ್ ಯೂನಸ್ ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಪಠಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಡಾ. ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಖಾಲಿದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿತು.
ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಜ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಹಜ್ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.