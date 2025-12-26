ಜಪಾನ್ ಮಾದರಿ ಕಾಡನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ: ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಜು

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಚಾಮರಾಜನಗರ.ಡಿ.25:- ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ ಅಥವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಜಪಾನ್ ಮಾದರಿ ಕಾಡನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕಿನೋವ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈರೀತಿಯ ಕಾಡನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದು ಸಾಲುಮರದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಕೃತಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವನಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಶ್ವರಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಕೆ.ಪಿ.ಮೊಹಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 100 ಸಾಲು ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವೇಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಗರಾಭೀವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹಮದ್ ಅಸ್ಗರ್ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರದ ನಾಗರೀಕರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಶುದ್ದಗಾಳಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಲುಮರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನೆಟ್ಟಿರುವ ಗಿಡಮರಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಹೊಣೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಲುಮರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾಕಡೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ನೆರಳು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಪಿ.ಮೊಹಲ್ಲ ದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾಲು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಸರ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಲುಮರದ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಲ ಮಸೀದಿಯ ಮೌಲಾನ ಮುಪ್ತಿ ಜಾಪರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಭ್, ಮೌಲಾನ ಮುಸ್ತಕ್ ಅಹಮದ್, ರೋಟರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮೀತ್ ಕುಮಾರ್, ನಗರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಂ.ಮಹೇಶ್, ಸಿಟಿಜನ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಮಾಲಿಕರಾದ ಸೈಯದ್ ಫರ್ಮನ್, ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕ್ರಂ ಪಾಷ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು.