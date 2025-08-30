ಜನವಿರೋಧಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಶೋಕ್ ಟೀಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು,ಆ.೩೦:ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತಂದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ಗಾಂಧಿಯವರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬೀಗಿ ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ, ಆಷಾಢಭೂತಿತನವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಣ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ಮೂಲಕ ಮತಗಳ್ಳತನ ಆರೋಪವನ್ನು ಠುಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಈಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ರಾಗ ತೆಗೆದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಅವರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯ ಕೋತಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದು ಜನಪರವಾದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನರ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಭಾರ ಇಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯವೇ ಆಧ್ಯತೆ ಆಗಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.