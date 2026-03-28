ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೇಮಣ್ಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ  ರಾಜೀನಾಮೆ

Sanjevani_Newsroom
(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)

ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮಾ.28: ಇಲ್ಲಿನ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಧಿ ನಿನ್ನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮುಗಿದಿದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ಎ.ವೇಮಣ್ಣ ಅವರು  ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ  ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾ.2 ರಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ. ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಈ ಮೊದಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದ ವೇಮಣ್ಣ ಅವರು ಅಂದು ಸಂಜೆವಾಣಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷ ತಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಮತ್ತೆ ಮುಖಂಡರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜಿನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪಲ್ಲೇದ ಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕೇದಾರ ಅವರ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ. ನಗರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಗಾಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಯಾರ ಮೇಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.

