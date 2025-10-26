ಛೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಿಂದತಿಮ್ಮನಗೌಡರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಅ.26: ನಗರದ ಕೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ, ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಖಜಾಂಚಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಹೆಚ್. ತಿಮ್ಮನ ಗೌಡ ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂದು ವಡ್ಡರ ಬಂಡೆಯ ಬಾಲಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆಯ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಎಸ್ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಬಲಿಜ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ” ವಾಣಿಜ್ಯ ರತ್ನ” ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಛೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಶವಂತರಾಜ್ ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ. ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅವ್ವಾರ ಮಂಜುನಾಥ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ದೊಡ್ಡನಗೌಡ, ಖಜಾಂಚಿ ಪಿ.ಪಾಲಣ್ಣ ಮೊದಲಾದವರು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.