Monday, April 13, 2026
ಚಿನ್ನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿತೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ

ಚಿನ್ನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿತೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ

Mangalore_Newsroom
ಸುಳ್ಯ:ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಳ್ಯದ ಬೀರಮಂಗಲದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿತೆಯನ್ನು ಸುಳ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಮಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಬೀರಮಂಗಲ ನಿವಾಸಿ ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಜಯರಾಮ್ ಅವರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಶೃತಿ ಯಾನೆ ವಿಶ್ಮೀತ(೩೭)ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಮನೆಯಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು ೬೨. ೫ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಯರಾಮ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಪುಣ್ಯಶ್ರೀ ಸುಳ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಶೃತಿ ಯಾನೆ ವಿಸ್ಮಿತಾಳನ್ನು ಸುಳ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣದೊಂದಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಸುಳ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಸುಳ್ಯ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಸುಳ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಎಸ್ ಐ ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ಪಿ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಅನೂ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ನವೀನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪದ್ಮಾವತಿ, ಹಾಗೂ ವೃತ್ತನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಮಂಜುನಾಥ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

