ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ : ‌ ಇಒ. ಪಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ : ನ.22 ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾ.ಪಂ. ಇಒ . ಪಾಲಯ್ಯನ ಕೋಟೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಿಳಿಸಿದರು .
ತಾಲೂಕಿನ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾ.ಪಂ .ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಮರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತಾನಾಡಿದರು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಇಂತಹ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ ತೊಡಗಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ ಎಂದರು .
ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಮೇಶ ಮಹಾಲಿಂಗಾಪುರ ಮಾತಾನಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ 48 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು .ಆಯಾ ಭಾಗದ ಓದುಗರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಆರ್ ಜಿ ಪಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಜಿನಪ್ಫ, ಸಂಕಲ್ಪ ಪೌಂಡೇಷನ್ ಜಿಲ್ಲಾಸಂಯೋಜಕ ಅಲ್ತಫ್ ಹುಸೇನ್ ಮಾತಾನಾಡಿದರು. ಉಚಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನುಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಗ್ರಾ.ಪಂ .ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣೀಮ ಹನುಮೇಶ ,ಉಪಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಣಕಾರ ಬಸಮ್ಮ, ಫೌಂಡೇಷನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಸ್, ಪಿಡಿಒ ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಡಿಇ ಒ ಕರಿಬಸವರಾಜ ,ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಿ.ರೇಖಾ,ಇತರರು ಇದ್ದರು.
ಎ. ಸುಜಾತ,ಅನಿತಾ ಪಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಟಿ. ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಫ ,ಬಿ .ಮಧು, ಬಿ .ವರ್ಷಿಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು .