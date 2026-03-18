ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ 

ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮಾ.18: ಇಂದು ನಗರದ ವಿಮ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಶ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಿನರಾಗಿದ್ದ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ಯಾದವ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರ ಕಳುಹಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಬರುವಂತೆ ಆಯೋಜಕರು ಕರೆದಿದ್ದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಳುತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಅನುಮೋದಿಸಿರುವಂತರ ಒಂಭತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂದಾಗ. ಕೋಪಗೊಂಡ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನಗೆ ಮೈಕು ಕೊಡು ಈ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವೆ ಎಂದರು. ಆಗ ಮೇಯರ್ ಗಾದೆಪ್ಪ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬೇಡ ಎಂದು ಹಾಗೆ ಕಳಿಸಲು ಕೋರಿದರು. ಪ್ರತಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದರು.
ಆಯೋಜಕರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜೆವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ. ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ, ಬರುವಂತೆ ಕರೆದು. ನಂತರ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಎಂದು ಕಳಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು.