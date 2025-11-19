ಗೋಧಿ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ

ನವದೆಹಲಿ,ನ.19- ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಧಿ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಧಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ರೈತರು ಬಂಪರ್ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ರೈತರು ಗೋಧಿ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುಮಾರು 5% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ರೈತರು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಗೋಧಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿತ್ತನೆ
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 14 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 6.62 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 17% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬಿತ್ತನೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಇಳುವರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2025/26 ಋತುವಿನ ಬಿತ್ತನೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆಯ 34.16 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 5% ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜುಲೈ 2024 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2025 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 117.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತವು ಈ ಹಿಂದೆ $2.12 ಬಿಲಿಯನ್ ದಾಖಲೆಯ ಗೋಧಿ ರಫ್ತನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ, ಭಾರತವು 117.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಋತುವಿನ ಬಿತ್ತನೆಯು ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 161% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸರಾಸರಿ 49% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರೈತರು ಕಡಲೆಯಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಗೋಧಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಗೋಧಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು 6.6% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ?2,585 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.