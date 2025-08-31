ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ)
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಆ.31; ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರು ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶಾಸಕ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಎಂ ಜಿ.ಕನಕ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಅರಿತು.
ಶಾಸಕ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಂ.ಜಿ ಕನಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ನೀವು ತಾಲೂಕು ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ನಾಗರಾಜ್, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಎ.ಬಾಬು, ಎಚ್. ಅಂಬರೀಶ್, ಗೋವಿಂದ, ಓಬಳೇಶ್, ರುದ್ರಣ್ಣ, ನಾಗರಾಜ್ ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಶರ್ಮಸ್, ಎ. ಕೃಷ್ಣ, ಶಂಕರ್, ಮಲ್ಲಿ, ನವೀನ್, ಶಕ್ಷ ವಲಿ, ಹೇಮರಾಜ್, ಡಿ.ಕೆ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಸಕ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.