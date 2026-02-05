ಅಲ್ವಾರ್,ಫೆ.5:- ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಗಢ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಸ್ಫೋಟಕವನ್ನು ಅಗಿಯುವ ಮೂಲಕ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬಾಲಕಿಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ ಆಕೆಯ ದವಡೆ ಮತ್ತು ಕೆನ್ನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಜೋರಾದ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಲಕಿ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಆಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಲ್ವಾರ್ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.
ಅಂಗಡಿಯವನು ಟಾಫಿ ಬದಲಿಗೆ ಗನ್ಪೌಡರ್ ನೀಡಿದ ಆರೋಪ
ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬವರ ಮಗಳು ಅಕ್ಷು (3) ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಹಾನಾ (6) ಜೊತೆ ಗ್ರಾಮದ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಖರೀದಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪೆÇಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ನಾಥೋ ಅವರ ಮಗ ಸುದಿಲ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಲಾ, ಬಾಲಕಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಯ ಬದಲು ಗನ್ಪೌಡರ್ ತುಂಬಿದ ಪಟಾಕಿಯಂತಹ ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷು ಅದನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ .ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ.
ಬಾಲಕಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪರ್ವೀನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ನಿಕಿತಾ ನೀಡಿದ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಮಗಢ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಅಂಗಡಿಯವನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಿಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಕಿಯ ಗಾಯಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಆಕೆಯ ದವಡೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಗ್ರಾಮವು ಭಯಭೀತವಾಗಿದೆ. ಪೆÇಲೀಸರು ಸಹ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.