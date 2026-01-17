ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್

ನವದೆಹಲಿ, ಜ.17:- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದದಲ್ಲೂ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರು ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಕಾನೂನನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯು ಒಂದು ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನೀನಾ ಬನ್ಸಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠವು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಪತ್ನಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಆರೋಪಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಎಂದು ಪೀಠವು ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಕಾನೂನನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಗಮನಿಸಿತು. ಕಾನೂನಿನ ಈ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರನ್ನು ಪೀಠವು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
ದೂರು ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ 2011 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಮನೆಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರು. 2016 ರಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿಗಾಗಿ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆ 2009 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು 2011 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವಳು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವಳು ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.