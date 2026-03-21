Saturday, March 21, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕೋನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

By
Sanjevani_Newsroom
-

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮಾ.21 ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ತೊಗಲುಗೊಂಬೆ ಕಲಾ ಮೇಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ) ಬಳ್ಳಾರಿ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಆವರಣ, ಬಯಲು ವೇದಿಕೆ, ಕೋನಾಪುರ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.( ಯುಗಾದಿ ಚಿಗುರು, ಹಳ್ಳಿ ಪರಂಪರೆ, ಶೀರ್ಷಿಕೆಡಿಯಲ್ಲಿ ) ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು, ಶ್ರೀ ಮದ್ದನಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಊರಿನ ಮುಖಂಡರು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ  ಮದ್ದನಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ತೊಗಲುಗೊಂಬೆ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತೊಗಲುಗೊಂಬೆ ಮತ್ತು ಕೋಲಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನ ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಗಲುಗೊಂಬೆ ಆಟ ಅಳುವಿನಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಗಲುಗೊಂಬೆ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೆ ಇಲ್ಲದ  ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೊಗಲುಗೊಂಬೆ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಊರಿನ ಮುಖಂಡರು, ಮಾತನಾಡಿ ತೊಗಲುಗೊಂಬೆ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ,ಬೆಳೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ವೈ.ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ತೊಗಲುಗೊಂಬೆ ಆಟವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೆ.ಬಿ.ಮಾರೇಣ್ಣ ಊರಿನ ಮುಖಂಡರು, ಸಣ್ಣ ಬೀಮಣ್ಣ, ಊರಿನ ಮುಖಂಡರು. ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಾಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ,ವೈ. ಪ್ರಭು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿದರು. ನಂತರ ಶ್ರೀ ಹುಲಿಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ರಾವಣ ಸಂಹಾರ,ಎಂಬ ತೊಗಲುಗೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಮತ್ತು ಮಾರೇಣ್ಣ, ಕೋನಾಪುರ ಅವರಿಂದ ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ವೈ.

ಉಮೇಶ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ.ರೇಖಾ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.