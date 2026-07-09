ಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಎಂಎಂಜೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ನಿಧನ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ:
ಕೊಟ್ಟೂರು: ಜುಲೈ 9: ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಜ್ಜಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಸದ್ಧರ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನ ಪೀಠದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ
ಜನಸೇವೆಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರಮಧ್ಯೇಯವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಸರಳತೆ, ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ಸೌಜನ್ಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ರಾಜಕೀಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಬಡವರ ಬಂದು ಹಾಗೂ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಹುಲಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ ಎಂ ಜೆ ಸದ್ಯೋಜಾತಪ್ಪನವರ ಸುಪುತ್ರರಾದ ಎಂ.ಎಂ.ಜೆ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಧಣಿ ಅವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ, ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತೋರಿದ ಬದ್ಧತೆ, ಬಡವರ ಮತ್ತು ನೊಂದವರ ಪರ ನಿಂತ ಮಾನವೀಯತೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಅವರ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ವಿನಯಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಜನನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರ ನಗುಮುಖ,ಆತ್ಮೀಯ ನಡೆ, ಸಹಾಯಹಸ್ತ,ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಆದರ್ಶವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ನೇರ ನುಡಿ,ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯ, ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂ ಎಂ ಜೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ರವರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಪಾರವಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಮರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಸತಿಹೀನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ನಗರದಲ್ಲಿ 608 ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಎರಡನೆಯ ಹಂತದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ 10 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್,ರಾಜೀವ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 18 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧ ನೀರೆತ್ತುವ ಯಂತ್ರದ ಮನೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಂಗಳ ಭವನ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಚರಿಸಲು ಸುಗಮವಾದ ದಾರಿ ಜೋಡು ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೂತನ ರಥದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತೋರಿದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಅವರ ಜನ ಸೇವೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ಬಿಇ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಜನರಿಗಾಗಿ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದರ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಜಾತಿ ಮತ ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಅಡಮಾನ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ , ರೈತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ, ಹಮಾಲರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ,ಹಮಾಲರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅಂತವರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವನ ಅಗಲಿಕೆಯು ಕೊಟ್ಟೂರು ಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.