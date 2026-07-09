ಕೈಕೊಟ್ಟ ಮಳೆಗಾಗಿ ಗಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಮಾತೆಯ ಹಬ್ಬ.ಕುಂಭ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ  ಗಂಗೆಪೂಜೆ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ. ಜು. 9 :- ಗಂಗಾಮತಸ್ಥರು ಇರುವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯೂ ಹಸನಾಗಿ ಸುರಿಯಲಿ ಎಂದು ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಮಳೆರಾಯನಿಗಾಗಿ ಗಜಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗಾಮತಸ್ಥರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಮಾತೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆರತಿ ಹಿಡಿದು, ಕುಂಭ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ದೇವತೆ ಪಾದಗಟ್ಟೆ ಪುಷ್ಕರ್ಣಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಗಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಮತಸ್ಥರ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಇತರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರತಿ ಹಿಡಿದು ಊರಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗಾಮಾತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಉರುಮೆ, ಹಲಗೆ ವಾದನಗಳ ಮೂಲಕ ಊರಿಂದ ತುಸು ದೂರ ಇರುವ ಕಲ್ಲುಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಗಂಗಮ್ಮನ ಪಾದಗಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಹೊಳೆ ಗಂಗೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ತುಪ್ಪಾಕನಹಳ್ಳಿ ರುದ್ರಮುನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗಂಗೆಪೂಜೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕುಂಭ ಹೊತ್ತ ಮಹಳೆಯರು ಗಂಗಾಮಾತೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಗಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಮತಸ್ಥ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರು, ರೈತರು ಗಂಗಮ್ಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿ, ಸುಖ,ಸಮೃದ್ದಿ ತುಂಬಲಿ ಎಂದು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉರುಮೆ ವಾದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು.
ಗಂಗಾಮತಸ್ಥರು ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಭೋಜನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಭೋಜನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಗಂಗೆಗೆ ಎಡೆನೀಡಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಊರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗಜಾಪುರದಲ್ಲಿ 2022 ರಿಂದ ಗಂಗಾಮಾತೆಗೆಯ ಪೂಜೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿ ರೈತರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪೂಜೆ ಗಂಗಾಮಾತೆಯ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಮತ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಾರಿಕರ ಗಾಳೆಪ್ಪನವರ ಭೀಮಪ್ಪ, ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾರಿಕರ ಮಂಜುನಾಥ, ಗಂಗಾಮಾತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಾದ ಗಾಳೆಪ್ಪನವರ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಬಾರಿಕರ ದೊಡ್ಡಗೂಳೆಪ್ಪ, ಶ್ಯಾಮನೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ನಾಣ್ಯಾಪುರ ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ದನಕಾಯುವರ ಗಾಳೆಪ್ಪ, ಬೆಳದೇರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಬಾರಿಕರ ಹನುಮಪ್ಪ, ಗಾಳೆಪ್ಪರ ಹುಲುಗಪ್ಪ, ನೀರಗಂಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಜೋಗಿ ಮಂಜುನಾಥ, ಬಾರಿಕರ ಸಾಗರ, ಅಂಬಳಿ ಭೀಮಪ್ಪ, ಬಿ.ಅಜೇಯ ಮಾಸ್ತಿ, ಬಾರಿಕರ ಬಸವರಾಜ, ಕುಪ್ಪಿನಕೆರೆ ವಿನಯಕುಮಾರ್, ಶ್ಯಾಮನೂರು ಸುರೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು, ಯುವಕರು ಗಂಗಾಮಾತೆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.