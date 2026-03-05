ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವ ಸಂಕಷ್ಟ ‘ಆಶಾ’ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕ ರೈ

ಪುತ್ತೂರು; ಪುತ್ತೂರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಸುಳ್ಯ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಮಾರು ೩೦೦ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಪುತ್ತೂರಿನ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ೧೫೩ ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ೧೫ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಯಾವ ಎಂಎಲ್‌ಎಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವರು ನಾನು ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಚಾರದ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಬಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ. ಆ ಮೂಲಕವೂ ಒತ್ತಡ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಹಿನ್ನಲೆ..
ಈ ಹಿಂದೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಭ ೧೦೦೦ ಮಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ೮೫೦, ೯೦೦ ಮಂದಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೂಫ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಈ ಡಿಗ್ರೂಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸುಳ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯರ್ತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿರುವ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುವುದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ನಾವು ಬರಲು ಸಿದ್ಧ
ನಿಯೋಗ ಬರುವಂತೆ ಶಾಸಕರು ಸೂಚಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜತೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು ಬರಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ ಜತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಒಕ್ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳಿದರು.
–ಬಾಕ್ಸ್ ಐಟಂ–
ಆರೋಪ ಕಿತ್ತೊಗೆದ ಆಶಾ..
ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಳಿಯುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬುಧವಾರ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ರೈ ಬಳಿಗೇ ಬಂದಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ದದ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಪುತ್ತೂರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರೇ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆದಿದ್ದಾರೆ.

