ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಹೆಸರಿನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ: ಎಐಡಿಎಸ್ಓ ವಿರೋಧ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಹೊಸಪೇಟೆ.ಜೂ.29 ರಾಜ್ಯದ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಖಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹುನ್ನಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಮ್ಸ್(ಸೈನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಥೆಮೆಟಿಕ್ಸ್) ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜನವಿರೋಧಿ ಎನ್ಈಪಿ-2020ನ್ನು ಹೇರಲು ಹೊರಟಿರುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಷೇಷನ್ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಎಐಡಿಎಸ್ಓ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯು.ಉಮಾದೇವಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೋವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲ ವಿಷಯಗಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಡೆ ತೀವ್ರ ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದೆ.
ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ರ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅಮೇರಿಕಾ ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಅದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ರು ಹೇಳಿದ್ದು, “ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಲವು ಗುಮಾಸ್ತರನ್ನು ಅಥವಾ ವಕೀಲರನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ವಿಚಾರಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವು ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಲ್ಲದೇ ಹೊರತು ವಿಚಾರಶೀಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನಲ್ಲ.” ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ರ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಹುನ್ನಾರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ “ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸೇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದೆ ಜೀವನವಿಡಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣವಲ್ಲ; ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಸಮನ್ವಯದ ಶಿಕ್ಷಣ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಈ ಆಶಯಕ್ಕೆ ತಿಲಾಂಜಲಿಯಿಟ್ಟು ಕನಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರದ, ಚಿಂತನೆಯ ಪರಿವೆಯಿಲ್ಲದ ಯಂತ್ರ ಮಾನವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಾಗರೀಕತೆ ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಟೀಮ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೈಜ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುವ ಅವರು. ನಾಡಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.