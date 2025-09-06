ಕೃಷ್ಣಾನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಈದ್ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಸಂಡೂರು: ನ: 6: ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಗ್ರಾಮದ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತ ಮೆಕ್ಕ ಮಸೀದಿಯ ಸ್ಥಬ್ದಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಈದ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೃದ್ದರಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಮಾಜ್ನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹುನಿಂದ ಪಡೆದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದರು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥವಾದ ಪವಿತ್ರ ಖುರಾನನ್ನು ಅವತ್ತಿರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಮಾನವನ ಉನ್ನತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂಬಾಂಧವರೂ ಸಹ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.