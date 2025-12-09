ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕೆ ಸಂಕ್ರಮವ್ವ ಸಾಹಸಗಾಥೆ: ಹಾವೇರಿಯ ‘ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ’ ಕರಾವಳಿಯ ರೋಲರ್ ಚಾಲಕಿ..

ಮೇಘಾ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ
ಪುತ್ತೂರು; ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ದಕ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದ ಹಳ್ಳಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಡ್ರೋಲರ್ ಕಲಿತು ತನ್ನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸಾಹಸಗಾಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡವೊಂದರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ ೧ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಉದಯಗಿರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂಕ್ರಮವ್ವ ಲಮಾಣಿ ಈಗ ರೋಲರ್ ನಡೆಸುವ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಮಾರು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಕೂಲಿ. ಇದು ಹಳೆಯ ಕಥೆ. ಈಗ ತನ್ನದೇ ಆದ ತಂಡಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕೈಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೇಸ್ತ್ರಿ.
ಸುಮಾರು ೧೮ ವರ್ಷದ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ದಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕಾಗಿ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಕ್ರಮವ್ವ ಲಮಾಣಿ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ಹಾಗೇ ಬಂದಾಕೆಗೆ ಉದಯಗಿರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಮಾರು ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಕ ಈಕೆಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಈಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ರೋಲರ್ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಅಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೋಲರ್ ತಾನೂ ನಡೆಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಈಕೆಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂದದ್ದು ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿ ಭಾಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸುಮಾರು ೨೫ಂ ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಡಾಮರೀಕರಣದ ಗುತ್ತಿಗೆ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತನ್ನ ರೋಲರ್ ನಡೆಸುವ ಕನಸನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಕ್ರಮವ್ವಳಿಗೆ ಈ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿ ರಸ್ತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು.
ಸಾಹುಕಾರೇ ನಾನು ಓಡಿಸ್ತೀನಿ..
ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರವ್ವ ಲಮಾಣಿ ಸಾಹುಕಾರ್ರೇ ನಾನು ರೋಲರ್ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ತನ್ನ ಆಶೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವುದಲ್ಲ ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿರು ಎಂದು ಬೈದುಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆಕೆ ಇದೇ ಆಶೆಯನ್ನು ಅವರ ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಬಿಡೋಣ ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ರೋಲರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಹುಷ; ಆಗ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಇಂದು ಸಂಕ್ರಮವ್ವ ಲಮಾಣಿ ಅವರನ್ನು ರೋಲರ್ ರಾಣಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಕಡುಬಡತನದ ಕುಟುಂಬ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆತಾಯಿಯ ಹಸಿವಿನ ಪರದಾಟ. ಇರಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಅಕ್ಷರ ವಂಚಿತೆ ಸಂಕ್ರಮವ್ವ ಲಮಾಣಿ ಇಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಜತನದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಅನುಕೂಲಸ್ತೆ. ಹಾವೇರಿಯ ತನ್ನ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿಯೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇರುವ ಈಕೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾಗುವ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಕೆಯ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ. ಕಳೆದ ೫ ವರ್ಷದಿಂದ ರೋಲರ್ ಈಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ತನ್ನದೇ ಊರಿನ ತಂಡವೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಳಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಸಂಕ್ರವ್ವ ಲಮಾಣಿ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.
ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಾರ್ತಿ
ಆಕೆ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ. ಆದರೆ ಯಾರ ನೆರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಇತರರು ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರೋಲರ್ ನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಆಕೆ ರೋಲರ್ ಓಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ರೋಲರ್ ನೀಡಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಭಯ ಕಾಡಿದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಈಗ ಆಕೆ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಾರ್ತಿ. ಈ ಕೆಲಸ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ- ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ೧ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ