ಕುರೇಕುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣರ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಸಂಡೂರು :ಮಾ:4 – ದಿನಾಂಕ 3.3.2026 ರಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರೆಕುಪ್ಪ ಪುರಸಭೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈ ಸಂರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಪ್ಪ ಇವರು ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ( ಕೈವಾರ ತಾತಯ ) ದೇವರು ಕೊಂಡಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ದೇವರ ವರಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕೆ 726 ರಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈವಾರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರ ಜನ್ಮ ನಾಮ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ.ಇವರು ಭಕ್ತಿ. ಧ್ಯನ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆಡೆದರೆ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಸಾರಿದರು ಇವರ ದಿನ ನಿತ್ಯಾದ ಕಾಯಕ ಸುಮಂಗಲಿಯರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಳೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಇವರು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ದೀರ್ಘ ಕಠಿಣ ತಪಶು ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿ ಕಾಲ ಜ್ಞಾನ ಬರೆದರು ಸುಮಾರು 110 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜೀವಸಾಮಾದಿ ಯಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಲ್ಲಗುಡೆಪ್ಪ. ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಸವನ ಗೌಡ. ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ಮುಖಂಡರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್. ಕರೀಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ. ವೆಂಕಟೇಶ್. ಬಸವರಾಜ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.ಆರ್ಷ. ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಶ್ರೀಮತಿ ನೇಹಾ ರಿಕಾ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಾನಿ. ಹನುಮೇಶ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಇತರರು ಇದ್ದರು