ಕಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾವಾಧಿಗಳು ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾವಾಧಿಗಳ ಸನ್ಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು :ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮನುಶರ್ಮ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಡಿ.04: ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾವಾಧಿಗಳು ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾವಾಧಿಗಳ ಸನ್ಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಾ ನ್ಯಾಯಾವಾಧಿಗಳಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಮನುಶರ್ಮ ಎಸ್.ಪಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ವಕೀಲರಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವೃತ್ತಿ ಅಂತಹ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವಕೀಲರು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ದೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು .
ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಂತಹ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರುಗಳಾದ ಕೆ. ಜಗದಪ್ಪ, ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಕೋಟ್ರೇಶ್, ಕೆ.ಎಂ.ಚಂದ್ರಮೌಳಿ, ಕೆ. ಬಸವರಾಜ್, ಎಂ.ಮೃತಂಜ್ಯಯ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರುಗಳಿಗೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್. ಬಾಗಳಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಎಂ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಪರ ಸರಕಾರಿ ವಕೀಲ ಕೆ. ಬಸವರಾಜ್, ಸರಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕಿಯರಾದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಎನ್. ನಿರ್ಲಮ, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಪಿ. ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ, ರಾಮನಗೌಡ, ರೇವನಗೌಡ, ವಿ.ಜಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ, ಈರಣ್ಣ, ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಕೆ.ಸಣ್ಣನಿಂಗನಗೌಡ, ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರ: ಪಟ್ಟಣದ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಮನುಶರ್ಮ ಎಸ್.ಪಿ. ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.