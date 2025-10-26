ಕಾಲು ಜಾರಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗೆ ಬಿದ್ದು ಶಂಕರ ಬಂಡೆ ಬಾಲಕ ಸಾವು

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಅ.26; ತಾಲೂಕಿನ ಶಂಕರಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನೂರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದಂಪತಿಯ ಮಗ ಪೌಲ್ 15 ವರ್ಷ, 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಾಲಕ ನೀರಿನ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಪಿ.ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಗುವಿನ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಸಕ. ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.