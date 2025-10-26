ಕಾನಿಪ ಖಜಾಂಚಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಶೋಕ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಅ.26: ಕಾನಿಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಖಜಾಂಚಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸಂಜೆವಾಣಿಯ ಉಪ ಸಂಪಾದಕ ಕೆ.ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಂ ಪೂಜಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ವಿವಿರ ಇಂತಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ.
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಎನ್.ಗುರುಶಾಂತ, ಎ.ವಾಗೀಶ್ ಕುರುಗೋಡು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿ.ರವಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ.
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲಿಯ ದ್ಯಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವೆಂಕೋಬಿ ಸಂಗನಕಲ್ಲು, ಎಂ.ಜಂಭುನಾಥ ಹಾಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯ 15 ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಕಿನ್ನೂರೇಶ್ವರ, ಕೆ.ವಿರೇಶ್, ಟಿ..ಈರೇಶ್, ಹುಲುಗಣ್ಣ .ಹೆಚ್, ನಂದೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಮೇಶ್ ಉಪ್ಪಾರ್, ಕಂಪ್ಲಿಯ ಜಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೌಡ, ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ.ಬಿ ಸಂಡೂರು, ಯು.ಗುರುನಾದಮ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ.ಎಂ.ವಿ. ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ, ಅಮರೇಶ ಎಲ್.ಕೆ., ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.