ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇಂದು-ನಾಳೆ

ಮಂಗಳೂರು- ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫ ರಂದು ಸಂಜೆ ೬ ಗಂಟೆಯಿಂದ ೭:೩೦ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ರಾಗ ಲಾಸ್ಯ ತಂಡದಿಂದ ನಾಡ ಝೇಂಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ೭:೩೦ ರಿಂದ ೯ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಸದನದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೬ ರಂದು ಸಂಜೆ ೬ ಗಂಟೆಯಿಂದ ೭:೩೦ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ರೆಮೋನಾ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ೭:೩೦ ರಿಂದ ೯ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಲೋಲಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಜಾದೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫ ರಂದು ಸಂಜೆ ೬ ಗಂಟೆಯಿಂದ ೯ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ತಂಡದಿಂದ ಮೆಲೋಡಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು- ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫ ರಂದು ಸಂಜೆ ೬ ಗಂಟೆಯಿಂದ ೭:೩೦ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ರಾಗ ಲಾಸ್ಯ ತಂಡದಿಂದ ನಾಡ ಝೇಂಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ೭:೩೦ ರಿಂದ ೯ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಸದನದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.