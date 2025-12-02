ಕರಾಟೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಡಿ.2: ನಗರದ ಟ್ರಿಡಿಷನಲ್ ಶೊಟೋಕಾನ್ ಕರಾಟೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರಿಡಿಷನಲ್ ಶೊಟೋಕಾನ್ ಕರಾಟೆ ಫೆಡರೇಶನ್ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 900 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕರಾಟೆ ಪಟುಗಳು ಕಟಾ ಮತ್ತು ಕುಮಿತೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮೇಯರ್ ಪಿ ಗಾದೆಪ್ಪ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತುದಾರರ ಕಟ್ಟೇಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಎಂದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್. ಅರುಣ್ ಮಾಚಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರಾಟೆ ಕ್ರೀಡೆ ಈಗ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕರಾಟೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹಾಯಧನ ಕೂಡ ನಿಡುತ್ತಿದೆಂದರು.
ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಂಡ್ರಿಗಿ ನಾಗರಾಜ್, ರಾಜ್ಯ ಕರಾಟೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನದೀಮ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತುದಾರ ಮಲಾತೇಶ್, ಜಿಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಆಸೀಫ್ ಬಾಷಾ, ರಾಮ ರಾಜು ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮರಾಜು, ನೂರು ಮಹಮ್ಮದ್ , ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಮರಾಜ್, ಕನ್ನಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ. ಶೇಖರ್, ರೇಣುಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.
ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ತರಬೇತಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಆಯೋಜಿಕ ಕಟ್ಟೆಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.