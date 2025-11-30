ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನವಿಧ್ಯೆಯ ಜೊತೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಬೇಕು. : ಗಾದೆಪ್ಪ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ನ.30: ನಗರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಎಜುಕೇಷನ್, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ , ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು 70ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮತ್ತು “ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಗರದ ಬಿಪಿಎಸ್ ಸಿ ಶಾಲೆಯ ಶರಣ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಮೇಯರ್ ಪಿ.ಗಾದೆಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ “ಸಾಧಕ ರತ್ನ” ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ.
ನನಗೆ ಮೊದಲ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು, ದಿ: ಸಂಸದೆ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರು. ಯಾವುದನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯದ ಸಹಕಾರ, ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆ ದೇವತೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ವಿಧ್ಯೆಯ ಜೊತೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.
ಟಿ.ಇ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಎಸ್ಸಿ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಎಸ್.ಜೆ.ವಿ. ಮಹಿಪಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸುವುದು ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಓದಿಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು. ಭಾಷೆ ಯಾವುದಾದರೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಎಂದರು.
ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಧ್ಯ ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವಾದರೂ ನಡೆಯಬೇಕು. ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದೆಂದರು.
ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು “ಇನ್ನೂ ಮಾಗಬೇಕಿವೆ ಕವನಗಳು” ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ನಡೆಯಿತು.
ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ, ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.
ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಎಜುಕೇಷನ್, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಗಳ ಬಸವರಾಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಗುರಿತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆಂದರು.
ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಎಸ್, ಎಂ.ಭದ್ರಯ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಪನಗೌಡ, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಂ, ಕಲ್ಕುಕಂಬ ಆರ್. ಪ್ರಭು ರಾಜಶೇಖರಗೌಡ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.
ಸುಧಾ ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು.