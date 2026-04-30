ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣಾ ಯುವ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ 30 ಜೋಡಿಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಏ.30: ಇಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣಾ ಯುವ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಡಾ. ಸಿ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಕಪ್ಪಗಲ್ಲು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 23 ನೇ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾಲೂಕಿನಕಪ್ಪಗಲ್ಲು ಬಳಿಯ ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು.
ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 30 ಜೋಡಿಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜೋಡಿಗಳು ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮಜೀವನ ನಡರಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನವ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಆಶಿರ್ವಾದ ಪೂರಕ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಯರ ಸೇವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅದ್ಯಕ್ಷೆ ಎಸ್. ರತ್ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ್ ಇವರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಈ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಸುಸೀಲಮ್ಮ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಶೃತಿ, ಶಂಕರ್, ಕೊರಿಬಸವ, ದ್ಯಾವಣ್ಣ ಸಿರಿವಾರ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿಸಲಳ್ಳಿ, ಪರಸರಾಮಪ್ಪ, ಅರ್ಚಕ ಶಿವಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು