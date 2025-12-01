ಕನ್ನಡಿಗರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ: ಡಾ.ಕೃ.ಪಾ.ಮಂಜುನಾಥ್

By
Mysore_Newsroom
-

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಡಿ.1– ಕನ್ನಡಿಗರು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂವಹನ ಭಾಷೆ ಕಲಿತು, ನಾಡಿನ ನೆಲದ ಅಸ್ಮಿತೆಯಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಿತ್ಯವು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಮಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಗಮಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೃ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಡಾ.ಕೃ.ಪಾ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.


ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಾಥಪುರ – ಕುಳ್ಳನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯಿರುವ ಆರೋಹಣ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆರೋಹಿ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂಬಾಳೆ ಬಿಡಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದೆಂದು ಎಂದರು.


ಕನ್ನಡಿಗರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆದಿಲ್ಲ. ಪರ ಭಾಷೆಗಳ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ನಾಡಿನ ನುಡಿಯ ಅಸ್ಮಿತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾದಾಗ ಕನ್ನಡದ ದುನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಬೆಳೆಯಲು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆ, ನಿತ್ಯ ಓದುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಡಾ.ಕೃ.ಪಾ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ – ಅಂತರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಾಲೂಕಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಮಗೆ ಅತಿವ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದು 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಿಬಿಎಸ್‍ಸಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.


ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ, ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.


ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈ.ಹೆಚ್. ಹನುಮಂತೇಗೌಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎನ್.ಸುರೇಶ್, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಯೋಗೇಂದ್ರ, ಖಜಾಂಚಿ ಮಾಣಕ್ ಚಂದ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ವಿಮಲಾ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಅರವಿಂದ್, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಪೆÇೀಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR