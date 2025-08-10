ಕನ್ನಡದ ಕಥಾ  ಪ್ರಪಂಚದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹುದುಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ: ಸವಿತಾ ನಾಗಭೂಷಣ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಆ.10: ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದ ಕಥಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹುದು.
ಕುವೆಂಪು ಕಾರಂತ, ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಓದದೇ ಸಾಹಿತಿ, ಲೇಖಕ ಆಗಲು ಆಗದು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಿದರೆ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿದಂತೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಕಥಾ ಕಮ್ಮಟದ ಮೂಲಕ ಕತೆಗಾರಿಕೆಯ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಕವಿಯತ್ರಿ ಸವಿತಾ ನಾಗಭೂಷಣ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅವರು ಇಂದು ನಗರದ ಬಿಪಿಎಸ್ಸಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಸಗರಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಲೋಹಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಾ.ರಾಜಶೇಖರ ನೀರಮಾನ್ವಿ ನೆನಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನವ್ಯಕಥೆಗಳು ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು, ನೀರಮಾನ್ವಿಯವರ ಕಾಲದ ಕತೆಗಾರರ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹುಗಳೆಂದರು.
ನಾನು ವಿಫಲ ಕತೆಗಾರ್ತಿ, ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹಿರಿಯರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ದು. ನೀರಮಾನ್ವಿ ಅವರ ಹಂಗಿನ ಅರಮನೆ ಓದಿದ್ದೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾದರೇ ಅದರ ಲೇಖಕರು ಮಹಾನುಭಾವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ, ಅನುವಾದದಿಂದ ಭಾಷೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ದೊರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅವರು. ನೀರಮಾನ್ವಿಯವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪಡಿಪಾಟಲು, ತನ್ನ ತನ, ಸಮಾಜ ತನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವ ರೀತಿ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯೂ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ, ತೀಕ್ಷಣವಾಗಿದೆಂದರು.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಲೋಹಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶನದ ಸಿ.ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಬೆಸಗರಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ, ರಾಜಶೇಖರ ನೀರಮಾನ್ವಿ , ಆದವಾನಿಯ ವೀರಭದ್ರ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೋಹಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವಲಯದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ನೀರಮಾನ್ವಿ ಅವರ ಬದುಕು ಬರಹ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತ ನೀರಮಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳಂತೆ ಬದುಕಿದೆವು, ಅವರು ಬರೆದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಮುಂದೆ ಬರದಿದ್ದಾಗ. ನಾನೇ ಲೋಹಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಆರಂಭಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನದ “ಕರ್ಪೂರದ ಕಾಯ” ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಸಗರಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನದ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಸುಜಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಮಂಗಳ ನೀರಮಾನ್ವಿ, ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಸ್.ಜೆ.ವಿ.ಮಹಿಪಾಲ್ ಇದ್ದರು. ದಸ್ತಗೀರ ಸಾಬ್ ದಿನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಡಾ.ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಂದ್ಯಾಳ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.