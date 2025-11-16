ಕೆಆರ್ಪುರ, ನ.16:- ಹರಿದಾಸ ಸಂತ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರದೇಶ ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕನಕ ದಾಸರ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಾತಿ ಪದ್ದತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೀರ್ತಿನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಿಡಿ ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತ ಕನಕದಾಸರು, ಯುಗಗಳು ಉರಳಿದರು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅಮರ ನಾಗರೀಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕನಕ ದಾಸರ ಸೂತ್ರ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದರು.
ಕನಕದಾಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆ, ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗೀತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೀರ್ತನೆಗಳೇ ಆಗಿದ್ದವು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಅವುಗಳ ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು .
