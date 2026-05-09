ಐಪಿಎಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ- ಗುಜರಾತ್ ಕಾದಾಟ

ಜೈಪುರ,ಮೇ.9-ಐಪಿಎಲ್ 19 ನೇ ಋತುವಿನ 51 ನೇ ಪಂದ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರೆ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ 51 ನೇ ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ 7.30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಟಾಸ್ ಸಂಜೆ 7.00 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ, ಎರಡೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಮೇ 25 ರಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನದ 229 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು 18.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ಮೇ 1 ರಂದು ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದ 226 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಆದರೆ ಗೆಲುವಿನ ಸವಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸತತ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ರನ್-ಫೆಸ್ಟ್ ಕಾಣಬಹುದು.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 9 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಋತುವಿನ ಎರಡನೇ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ 6 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಗುಜರಾತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕದ ಭಾರತೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರನ್ ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಶನಿವಾರದ ಪಂದ್ಯವು ಸವಾಯ್ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಿಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುವ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಪಿಚ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿ ಅಂಶವು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೈಪುರವು ತೀವ್ರವಾದ ಬಿಸಿಲು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಹಗಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು 40 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದಾರೆ.