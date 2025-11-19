ಐಕ್ಯರಾಷ್ಟ್ರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಿತಿ “ಅಸಂಗತ ನಾಟಕ”

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್.ನ19: ಐಕ್ಯರಾಷ್ಟ್ರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನೀರಸವಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ಅದೊಂದು “ಅಸಂಗತ ನಾಟಕ” ಎಂದು ಭಾರತ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಐಕ್ಯರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತದ ಉಪ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯೋಜ್ನಾ ಪಟೇಲ್, 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್-ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಧಾನಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳ “ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಚಕ್ರ”ದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
?£?ಸಿý ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 17 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಅಸಂಗತ ನಾಟಕವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ,” ಎಂದು ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ಪಷ್ಟ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಮೀಮಾಂಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸರಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು.
ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಏಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ “ಆತ್ಮಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶೋಧನೆ” ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪಟೇಲ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣದೊಂದಿಗೆ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಅವರು, ನಿಜವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛೆ ಬಾರದೆ ಐಕ್ಯರಾಷ್ಟ್ರವು “ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಸಿಸಿಫಿಯನ್ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ” ಗುರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಇಟಲಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ‘ಯುನೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸೆನ್ಸಸ್’ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆ ಎಂದು ಪಟೇಲ್ ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಶಾಶ್ವತ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಗುಂಪು ಚರ್ಚಾ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ “ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿನ ವೀಟೋ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸುಧಾರಣೆಯು “ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು” ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪಟೇಲ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು, “ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೂ, ಅಂತರ್-ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತೀಯ ಗುಂಪುಗಳು ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು.
ಹೊಸ ಶಾಶ್ವತ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ವಕಾಲತ್ತು ಮಾಡುವ ಉ4 ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಸೇರಿವೆ. ಉ4 ರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸೆರ್ಜಿಯೊ ಫ್ರಾನ್ಸಾ ಡಾನಾಸೆ, ಐಕ್ಯರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಐಕ್ಯರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿದೆ,” ಎಂದರು. “ಸುಧಾರಣೆಯು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.”
ಭೂರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅದರ ಉ4 ಭಾಗಿದಾರರು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬವು ಐಕ್ಯರಾಷ್ಟ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಬಂಧಿತತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.