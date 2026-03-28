Saturday, March 28, 2026
ಏ.15 ರ ಮಾತುಕತೆ ರೈತಪರವಾಗದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ

By
Sanjevani_Newsroom
-

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)

ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮಾ.28: ಕುಡತಿನಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಭೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮಧ್ಯೆ ಏ.15 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಮಾತುಕತೆ ರೈತರ ಪರವಾಗಿರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ.

ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಹೋರಾಟದ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಭೂ ಸಂತ್ರಸ್ಥರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ. ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು. ಬಸವರಾಜ್, ಮಿತ್ತಲ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಎಂ.ಡಿ.ಸಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ. ಕುಡತನಿ, ಹರಗಿನ ದೋಣಿ, ವೇಣಿ ವೀರಾಪುರ, ಕೊಳಗಲ್ಲು, ಜಾನೆ ಕುಂಟೆ, ಯರ್ರಂಗಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಎಡಿಬಿ ರೈತರನ್ಬು ವಂಚಿಸಿ. ಉದ್ಯೋಗವು ನೀಡದೆ. ಉದ್ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ. ಬೇರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಅಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ. ಕೈಎಡಿಬಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭೂತ ದಹನ ಮಾಡಲು ರೈತರ ಮುಂದಾಗಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏ.15 ವರೆಗೂ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ. ರೈತರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಇಡು ಮಾಡದಂತೆ ಮಾಡಿದೆಂದರು. ಭೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು

