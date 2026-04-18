ಎ.೧೮; ಕರೆಮನೆ ಕಟ್ಟೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ತಂಗುದಾಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

Mangalore_Newsroom
ಪುತ್ತೂರು: ಪುತ್ತೂರು-ಕಾಣಿಯೂರು ಮಾರ್ಗದ ಕರೆಮನೆ ಕಟ್ಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ದಿ. ನಳಿನಿ ಲೋಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣವು ಎ.೧೮ ರಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಮಕುಂಜ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು ದಿ. ನಳಿನಿ ಲೋಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಲೋಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಸರು ಎನ್ನುವಂತೆ ಬದುಕಿದ ಇವರು ಇಂದಿನ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕರಣೀಯ ಎಂದರು.
ಕೆರೆಮನೆ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರು ನೂತನವಾಗಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ನಳಿನಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯುರಿಫೈಡ್ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈ ತಂಗುದಾಣದಲ್ಲಿದೆ.
ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಅಶೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ತಂಗುದಾಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಕೆ. ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ತಾಪಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ನವೀನ್ ಭಂಡಾರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಂತೆ ನಡೆಯುವ ೨೫ ನೇ ವರ್ಷದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ, ಹನುಮಗಿರಿ ಮೇಳದವರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ‘ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

