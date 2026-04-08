ಎ. ೧೧ : ಅರಂಬೂರು ಭಾರದ್ವಾಜಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಂಚಿಕಾಮಕೋಟಿ ಪೀಠದ ಯತಿವರ್ಯರ ಆಗಮನ

ಸುಳ್ಯ:ಅರಂಬೂರು ಭಾರದ್ವಾಜಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಂಚಿಕಾಮಕೋಟಿ ಪೀಠದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎ. ೧೧ ರಂದು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜೆ ನವೀಕೃತ ಶ್ರೀ ಕಾಂಚಿಕಾಮಕೋಟಿ ವೇದವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ವೇದ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ನಿರಂತರ ವೇದಪಾಠಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ವೇದವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ವೇದವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹರಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ರವಿಶಂಕರ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
