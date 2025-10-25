ನವದೆಹಲಿ.ಅ೨೫: ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಎಲ್ಐಸಿ) ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಅದಾನಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ (ಪಿಎಸಿ) ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತಾರ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, “ಮೋದಾನಿ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ” ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿತದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. “ಮೇ ೨೦೨೫ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೩೩,೦೦೦ ಕೋಟಿ ಎಲ್ಐಸಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅದಾನಿ ಗುಂಪಿನ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು” ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.
ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಯಾರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
೨೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೪ರಂದು ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಏಳು ಸಹಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ದಾಖಲಾದ ನಂತರ, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಐಸಿ ಸುಮಾರು ೭,೮೫೦ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತಾರ ಎತ್ತಿತೋರಿಸಿದರು.
ರಮೇಶ್ ಅವರು, ಈ ಆರೋಪಗಳು ಇಡಿ, ಸಿಬಿಐ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಿಸಿ ಅದಾನಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುವಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಂತಹ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಬಂದರುಗಳ ಸಭಾ ಖಾಸಗೀಕರಣ, ಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದಾನಿ ಸಹಾಯಕರು ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅತಿಯಾದ ಬೆಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜೆಪಿಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ಕರೆ
“ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋದಾನಿ ಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಸತ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ (ಜೆಪಿಸಿ) ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ’ಹಮ್ ಅದಾನಿ ಕೆ ಹೈಂ ಕೌನ್ ೧೦೦-ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದರು. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಿಎಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಅದಾನಿ ಗುಂಪು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.