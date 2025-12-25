ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನವೀನತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತುಂಎIಇಖಿ-ಇಆ ಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಯುವನಿಕಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಮಂಗಳೂರು: ಎ.ಜೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಂಎIಇಖಿ), ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಆ) ಸೆಲ್, ಯುವನಿಕಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ “ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನವೀನತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ” ಎಂಬ ವಿಷಯದಡಿ ದಿನಾಂಕ ೨೪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೫ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೯.೩೦ ಗಂಟೆಗೆ ಂಎIಇಖಿ ನ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ, ಮಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಒಇSಅಔಒ) ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಸಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನವೀನತೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಗಡ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಜಲಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್, ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದು, ಸಸ್ಥಿರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಅಂತರಶಾಖಾ ನವೀನತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ವಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ಸೂಟರ್ ಪೇಟೆ ,ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಯುವನಿಕಾ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಅವರು ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಥಿರತೆ ಆಧಾರಿತ ನವೀನ ಚಿಂತನೆ ಬೆಳೆಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಡಾ. ಶಾಂತಾರಾಮ ರೈ, ಸಿ., ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಂಎIಇಖಿ, ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ.ಜಿ., ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಇಆ ಸೆಲ್ ಸಂಯೋಜಕರು, ಂಎIಇಖಿ, ಮತ್ತು ಡಾ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಡೀನ್ (ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್), ಂಎIಇಖಿ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ನವೀನತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.