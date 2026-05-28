ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ೬ ಸ್ಪೀಡ್ ರ?ಯಾಡರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ಕಣ್ಗಾವಲು | ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ೪೬೭೫೩ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ

ಉಡುಪಿ: ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸ್ಪೀಡ್ ರ?ಯಾಡರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ೪೬೭೫೩ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಈವರೆಗೆ ೨೩೫ ಮಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ೬೬ರಲ್ಲಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಚ್ಚಿಲ, ಕಾಪು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಂಡತೀರ್ಥ, ಕೋಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತ್ರಾಸಿ, ಬೈಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರ್ಗಾಲ್ ಮತ್ತು ಪಡುಬಿದ್ರೆ -ಬೆಳ್ಮಣ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಾರ್ಕಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೂಪದಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ಪೀಡ್ ರ?ಯಾಡರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ(ಅಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರೀಡರ್)ಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಹರಿರಾಂ ಶಂಕರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಎಸ್ಸೈ ಅಜ್ಮಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಅತೀವೇಗದ ಚಾಲನೆ ಅಧಿಕ ಮೇ ೨೧ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಆರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಆಳವಡಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೩,೯೯,೩೧೯ ವಾಹನ ಗಳು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ೪೬೭೫೩ ವಾಹನಗಳು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು ೨೯೪೮೪ ದ್ವಿಚಕ್ರ/ತ್ರಿಚಕ್ರ/ಲಘು ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ೨,೨೭೯ ಘನ ವಾಹನಗಳು ಅತೀವೇಗದ ಚಾಲನೆ, ೧೨೧೮೪ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸದಿರುವುದು, ೧೧,೩೯೬ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ, ೨,೬೭೭ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ, ೨,೩೯೩ ಟ್ರಿಪಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರುನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ರ?ಯಾಡರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ೭೭೧೩, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ- ೫೨೦೬, ಕೋಟ- ೭೮೫೭, ಕಾಪು- ೮೦೦೫, ಪಡುಬಿದ್ರೆ- ೧೩೬೮೧, ಕಾರ್ಕಳ- ೯೬೯೬ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅತೀವೇಗದ ಚಾಲನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ೫೦-೧೦೦ ಪ್ರಕರಣ
‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ ೮೦ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ ೬೦ಕಿ.ಮೀ. ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರ?ಯಾಡರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ೫೦-೧೦೦ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಹರಿರಾಂ ಶಂಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅತೀ ವೇಗದ ಚಾಲನೆಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ೧೦೦೦ರೂ., ಲಘು ಮತ್ತು ಘನವಾಹನಗಳಿಗೆ ೨೦೦೦ರೂ., ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದಿದ್ದರೆ ೫೦೦ರೂ., ಟ್ರಿಪಲ್ ರೈಡರ್ಗೆ ೫೦೦ರೂ., ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸದಿದ್ದರೆ ೫೦೦ರೂ., ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಲಘು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ೩೦೦೦ರೂ., ಘನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ೫೦೦೦ರೂ. ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ೧೦೦೦ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಂಡವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೂ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ೬ ಸ್ಪೀಡ್ ರ?ಯಾಡರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ಕಣ್ಗಾವಲು | ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ೪೬೭೫೩ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ
