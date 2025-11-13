ಉಡುಪಿ: ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣ – ೬ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ೧೨.೮೧ ಕೋಟಿ ರೂ. ದಂಡ ವಸೂಲಿ

ಉಡುಪಿ-ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ರಹಿತ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ೧೨.೮೧ ಕೋಟಿ ರೂ. ದಂಡವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೫ ರ ನಡುವೆ, ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ೫,೪೯೩ ವಿಶೇಷ ಟಿಕೆಟ್ ತಪಾಸಣೆ ಡ್ರೈವ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ೧,೮೨,೭೮೧ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ೧೨.೮೧ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದುವರೆಯಿತು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ೯೨೦ ವಿಶೇಷ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು ೪೨,೬೪೫ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ೨.೪೦ ಕೋಟಿ ರೂ. ದಂಡವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಡ್ರೈವ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಬಿ ನರ್ಕರ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
